Общество

Жестко задержавших лжесантехников полицейских наградили в Волжском

Общество 04.03.2024 18:29
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04.03.2024 18:29


В администрации Волжского Волгоградской области сегодня, 4 марта, отметили благодарностями и ценными подарками сотрудников городского УМВД, оперативно задержавших подозреваемых в жестоком избиении и ограблении 87-летнего горожанина, сообщает V102.RU. 

— Вы, выполняя свой служебный долг, защитили жителя нашего города. Можно много говорить о любви к волжанам, любви к городу, а можно просто брать и делать. Выражаю вам слова благодарности, — отметил мэр города-спутника Игорь Воронин. 

Уточняется, что двое рецидивистов проникли в квартиру пожилого мужчины, представившись сантехниками. За свои якобы услуги они запросили неподъемную сумму. Получив отказ, мужчины набросились с кулаками на свою жертву, а затем похитили сбережения волжанина. Известно, что потерпевшего госпитализировали с множественными травмами.

Напомним, полицейские в Волгограде 29 февраля во дворе дома № 16 по улице Советской жестко задержали двоих мужчин в возрасте 37-ти и 28-ти лет, одного из которых ранее был осужден за кражи и убийство. Инцидент попал на видео

Видео: «Волгоград №1» / t.me  

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