Общество

Избивших пенсионера лжесантехников жестко задержали в центре Волгограда: видео

Общество 29.02.2024 14:16
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29.02.2024 14:16


Полицейские в Волгограде сегодня, 29 февраля, провели жесткое задержание двоих мужчин, подозреваемых в избиении и ограблении 87-летнего жителя Волжского, сообщает V102.RU. Известно, что пострадавшего пенсионера госпитализировали с множественными травмами.

Оперативные мероприятия попали на уличные камеры, расположенные во дворе дома № 16 по улице Советской. 

— В полицию обратился 87-летний пенсионер, который сообщил, что к нему в квартиру проникли двое неизвестных, которые представились сантехниками. Злоумышленники избили пожилого человека, обыскали его жилище, нашли и похитили 150 тысяч рублей, а также мобильный телефон, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В ходе ОРМ сотрудники уголовного розыска УМВД России по Волжскому установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 37-ти и 28-ти лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и убийство.

— Подозреваемых задержали в Волгограде. В отношении фигурантов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в полицейском ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют причастность задержанных к другим преступлениям. 

Видео: «Волгоград №1» / t.me  

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