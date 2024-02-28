В Волгоградской области напечатают 1783700 бюллетеней к выборам Президента

Общество 28.02.2024 08:53
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28.02.2024 08:53
1 миллион 783 тысячи 700 бюллетеней напечатают в регионе для выборов Президента РФ. Как сообщили V102.RU в волгоградском облизбиркоме, из них 298150 бюллетеней будут использоваться в технических комплексах обработки.
Передача избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии Волгоградской области состоится 1 марта.
Накануне в облизбиркоме также приняли решение о голосовании избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещений для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Всего в регионе 31 таких сел и хуторов с населением в 2 408 человек. Информация о дате и времени проведения голосования будет доведена участковыми избирательными комиссиями до избирателей заблаговременно, подчеркнули в ИКВО.
Фото из архива V102.RU
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