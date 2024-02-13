В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-матери





Скульптуру Родины-матери в Волгограде обследуют на прочность после дорогостоящей реконструкции, которую провели несколько лет назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, музей-панорама «Сталинградская битва» заключил договор у единственного поставщика на проведение оценки эксплуатационной надежности и долговременной безопасности сооружения.

Скульптуру Родины-матери в Волгограде обследуют на прочность после дорогостоящей реконструкции, которую провели несколько лет назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, музей-панорама «Сталинградская битва» заключил договор у единственного поставщика на проведение оценки эксплуатационной надежности и долговременной безопасности сооружения.

Напомним, в 2017 году на монументе Родина-мать начались реставрационные работы, которые длились почти три года. На это было потрачено более 600 миллионов рублей. Напомним, в 2017 году на монументе Родина-мать начались реставрационные работы, которые длились почти три года. На это было потрачено более 600 миллионов рублей.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Договор заключен с Волгоградским государственным техническим университетом стоимостью в 836 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до апреля 2024 года. В документах, опубликованных на сайте госзаказов, подчеркивается, что заказанные работы не являются ремонтно-реставрационными, а включают наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями.