В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-матери

Общество 13.02.2024 13:42
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13.02.2024 13:42
Скульптуру Родины-матери в Волгограде обследуют на прочность после дорогостоящей реконструкции, которую провели несколько лет назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, музей-панорама «Сталинградская битва» заключил договор у единственного поставщика на проведение оценки эксплуатационной надежности и долговременной безопасности сооружения.Договор заключен с Волгоградским государственным техническим университетом стоимостью в 836 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до апреля 2024 года. В документах, опубликованных на сайте госзаказов, подчеркивается, что заказанные работы не являются ремонтно-реставрационными, а включают наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями.
Напомним, в 2017 году на монументе Родина-мать начались реставрационные работы, которые длились почти три года. На это было потрачено более 600 миллионов рублей.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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