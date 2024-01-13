Общество

В Минсельхозе озвучили, когда подешевеют куриные яйца

Общество 13.01.2024 09:15
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13.01.2024 09:15


Подорожание куриных яиц стало едва ли не главной темой последних месяцев. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Волгоградской области заметно повысились цены на десяток яиц. Ожидаемого снижения стоимости в начале января не произошло, а в Росптицесоюзе заявили, что поставки в Россию яиц из Азербайджана и Турции не смогут существенно повлиять на ценообразование в регионах. 

В свою очередь в Минсельхозе РФ все же более оптимистично смотрят на ситуацию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», по данным ведомства, закупочные цены на яйца уже снизились, а скоро это ощутят и покупатели в рознице. 

— Как и прогнозировали ранее отраслевые союзы и ассоциации, сразу после Нового года спрос на куриные яйца снизился, следуя сезонным колебаниям, — приводит Министерство сельского хозяйства слова главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. — Ажиотажных покупок потребители больше не совершают, а оптовые цены производителей начали постепенно корректироваться от максимальных значений декабря. Запасы в розничной торговле достаточны для полного удовлетворения спроса со стороны населения. 

О стабилизации стоимости популярного у населения продукта и снижении цен у оптовиков заявил и гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 

Назван еще один способ стабилизировать стоимость яиц — долгосрочное планирование. Сейчас оно активно внедряется в регионах. То есть производители яиц в России будут контрактовать поставки с запасом на полгода вперед. Также в министерстве посоветовали не сбрасывать со счетов и импортный ввоз куриных яиц, который потенциально может оказать влияние на ценообразование. 

Напомним, что согласно последним данным Волгоградстата, средняя стоимость десятка яиц в Волгоградском регионе составила по итогам прошедшей недели 130 рублей 87 копеек. И это при том, что продукт подешевел на 0,32%. В Волгограде усредненный десяток яиц стоит 131 рубль и 63 копейки, заявляют статистики. 

Между тем, волгоградцев предупредили об аферистах, наживающихся на схемах с продажей дешевых яиц. Мошенники предлагают купить десяток за 70 рублей. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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