Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцах

Общество 06.01.2024 10:51
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06.01.2024 10:51
Волгоградцев предупреждают о мошенниках, которые проворачивают аферы на предложениях продажи дешевых яиц. Как сообщает V102.RU, объявления о реализации яиц по 70 рублей за десяток появились в местных пабликах и чатах. «Продавцы» при этом просят сразу перевести деньги якобы для бронирования продукции и не сообщают свой адрес, где можно было забрать яйца, поясняя, что они «на ферме». Также мошенники отказываются конкретизировать, где находится эта «ферма».
Попавшиеся на удочку аферистов уже остались и без денег, и без яиц. Напомним, яйца в Волгоградской области уже давно стоят около 130 рублей за десяток. Предложения о продаже продукции по смешным ценам должны насторожить волгоградцев.
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