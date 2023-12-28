Происшествия

Разбившего мемориальную доску под Волгоградом отправили в психбольницу

Происшествия 28.12.2023 09:33
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28.12.2023 09:33


Разбившего мемориальную доску 28-летнего жителя Волгоградской области отправили  в специализированное лечебное заведение после того, как он разбил мемориальную доску на вокзале станции «Абганерово». Как сообщили V102.RU в волгоградском линейном управлении МВД РФ на транспорте, мужчина наблюдался у врача-психиатра с 2012 года.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, акт вандализма на станции Абганерово в Светлоярском районе был совершен в ночь с 26 на 27 декабря этого года. Об этом  происшествии сообщил в своем Telegram глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
По его словам, была разбита мемориальная доска, открытая в память о трагическом событии - 80-летия депортации калмыцкого народа со станции Абганерово 28 декабря 1943 года в регионы Сибири. Многие из депортированных не выжили в суровых условиях этого региона.
Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель.  
Волгоградским линейным управлением МВД России на транспорте по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». 
Скриншот видео Басанга Убушева, администрация Октябрьского района республики Калмыкия VK.com

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