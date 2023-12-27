Администрация Светлоярского района Волгоградской области сообщила о задержании местного жителя, подозреваемого в уничтожении на станции Абганерово мемориальной доски в память о депортации калмыков, передает V102.RU.

- Волгоградским линейным управлением МВД России на транспорте по данному факту было возбужденно уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». В настоящее время подозреваемый установлен, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, отрабатывается версия о возможной причастности местного жителя станции Абганерово Волгоградской области, - рассказали в районной администрации.

Местные власти обещают, что разбитая злоумышленником мемориальная доска, установленная ко Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа, будет восстановлена.

Напомним, акт вандализма на станции Абганерово в Светлоярском районе был совершен в ночь с 26 на 27 декабря этого года. Как сообщалось ранее, об этом чудовищном происшествии сообщил в своем Telegram глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

По его словам, была разбита мемориальная доска, посвященная 80-летию со дня начала депортации калмыцкого народа со станции Абганерово 28 декабря 1943 года в регионы Сибири.

28 декабря является днем памяти жертв депортации калмыцкого народа. 27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР».