На севере Волгограда с высоты показали кладбище автобусов

В Волгограде планомерно обновляется автобусный парк. Совсем недавно поступили первые 50 из 136 современных автобусов большой вместимости, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Губернатор Бочаров доложил Путину о рекордном обновлении общественного транспорта.

Тем временем читатели V102.RU задаются вопросами, касающимися исчезновения отслужившей свое техники и местом ее хранения. Как стало известно журналистам информагентства, свой последний приют старые автобусы нашли на севере города в Тракторозаводском районе.

Именно здесь, на территории бывшего МРЭО по улице Героев Тулы, 1 находится списанный с городских маршрутов при обновлении парка транспорт Volgabus.









За забором под открытым небом плотными рядами выстроены уже местами проржавевшие и частично разобранные автобусы. Как уточнили в ответ на запрос «Высоты 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на базе, принадлежащей ГУП «Автоколонна № 2», размещены 62 автобуса различных годов выпуска.

На прямой вопрос, спишут ли все машины на металлолом, в облкомдортрансе пояснили:

— Будет проведена дополнительная оценка состояния транспортных средств, по итогам которой примут решение о дальнейшей судьбе — часть машин планируется отремонтировать.









При этом в профильном комитете не уточнили, что куда отправят подлатанные автобусы и что их ждет в дальнейшем. Зато напомнили, что в регионе продолжится развитие системы общественного транспорта.

— Для этого задействуются все доступные механизмы. Так, в ближайшее время заработают 83 новых автобуса малого, большого и среднего класса — за счет специальных казначейских кредитов для межмуниципальных маршрутов, 74 из них получит ГУП ВО «Волгоградавтотранс», — добавили в регкомитете транспорта и дорожного хозяйства.









Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что для Волгограда уже приобрели 60 СПГ-автобусов большого класса. Топливом новую технику обеспечит малотоннажный комплекс, построенный в Быковском районе.

Благодаря средствам инфраструктурного бюджетного кредита в город-герой поставлены 56 троллейбусов с возможностью автономного хода, еще 56 машин закупят в ближайшее время. После приемки, обкатки, постановки на учет и других обязательных процедур новый транспорт выйдет на городские линии, заменяя устаревший подвижной состав и усиливая действующие маршруты.









Стоит отметить, что Волгоград стал одним из лидеров по развитию парка электробусов. За месяц тестовой работы новым видом транспорта воспользовались 73 тысячи горожан.

Напомним, что ранее жители юных районов областного центра жаловались на проблемы с транспортным обеспечением. Горожан возмущало долгое ожидание и постоянные поломки автобусов № 2 и № 55.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»