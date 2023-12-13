Волгоградцам рассказали, когда в магазинах подешевеют яйца





В России цены на яйца в розничных магазинах могут снизиться уже предстоящей весной. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Единственное, отмечает издание, это станет возможным при одном условии – если разработанный Правительством комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать.

– Главный выход из ситуации – контролировать то, что в экономике называется переменными затратами. Расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату, транспортировку. По правилам тарифы на естественные монополии должны быть в пределах роста инфляции, установленной Центробанком. Но, к сожалению, так получается не всегда, – высказал мнение Митин. Он также напомнил о ситуации с дизельным топливом, стоимость которого росла на протяжении нескольких месяцев в регионах. – А тут еще и возник повышенный спрос – выросли цены на мясо, потом на курицу, а животный белок-то организму требуется. В итоге по отдельным субъектам цены выросли выше допустимых пределов.

По мнению Митина, снижение цен на яйца возможно лишь в том случае, если отрегулировать рынок.

– Посмотрите, например, на хлеб. Хлеба у нас выпекается ровно столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить потребности и запросы людей. Рынок сам себя отрегулировал, научился отслеживать меняющийся спрос и адекватно, а самое главное оперативно на него отвечать. И тут должно быть так же. Сейчас наша задача – стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать, конечно, не получится. Но если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать.

А вот однозначного ответа на вопрос, будет ли снижение цен на яйца существенным, зампред комитета Совета Федерации дать не смог.

– Тут уже другой момент нужно учитывать: развиваются технологии, растет производительность труда, повышается общая эффективность. Все это по мере внедрения также будет работать на снижение затрат производителей и в конце концов итоговой стоимости продукции, – сказал он.