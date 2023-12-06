В Волгоградской области дизтопливо подорожало до 60,86 рубля

Самым дорогим остается АИ-98 – 65,89 рубля за литр.
Общество 06.12.2023 20:48
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06.12.2023 20:48
Самым дорогим остается АИ-98 – 65,89 рубля за литр.
В Волгоградской области дизтопливо за неделю подорожало на 16 копеек. Средняя цена литра солярки составляет теперь 60,86 рубля, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата.При этом стоимость других видов автомобильного топлива не изменилась. АИ-92 стоит в среднем 50,57 рубля, АИ-95 – 56,30 рубля.
Самым дорогим остается АИ-98 – 65,89 рубля за литр.
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