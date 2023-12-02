«Почему я должен везде приезжать и решать?»: Бочаров остался недовольным прогулкой по Балонина

В Центральном районе Волгограда на улице Балонина большой переполох. На пригородном вокзале заметили губернатора Бочарова и мэра Марченко в сопровождении большого количества чиновников из городской и областной администраций.





Как стало известно V102.RU, глава региона лично осмотрел вокзальную инфраструктуру и отправился дальше по улице Балонина. Бочарова не на шутку вывели из себя огромные лужи, отсутствие дренажа и общая неустроенность территории.

— Почему я должен куда-то лично приезжать, чтобы что-то начало меняться? — буквально сверлил своим взглядом обступивших его чиновников губернатор.

Бочаров ясно дал понять, что он ждет вразумительных действий по сложившейся ситуации — необходимо приводить в порядок территорию, развивать инфраструктуру и создавать современный транспортный узел.