Общество

«Почему я должен везде приезжать и решать?»: Бочаров остался недовольным прогулкой по Балонина

Общество 02.12.2023 13:18
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02.12.2023 13:18


В Центральном районе Волгограда на улице Балонина большой переполох. На пригородном вокзале заметили губернатора Бочарова и мэра Марченко в сопровождении большого количества чиновников из городской и областной администраций. 


Как стало известно V102.RU, глава региона лично осмотрел вокзальную инфраструктуру и отправился дальше по улице Балонина. Бочарова не на шутку вывели из себя огромные лужи, отсутствие дренажа и общая неустроенность территории. 

— Почему я должен куда-то лично приезжать, чтобы что-то начало меняться? — буквально сверлил своим взглядом обступивших его чиновников губернатор. 

Бочаров ясно дал понять, что он ждет вразумительных действий по сложившейся ситуации — необходимо приводить в порядок территорию, развивать инфраструктуру и создавать современный транспортный узел.

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