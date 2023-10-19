Общество

Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в Волгограде

Общество 19.10.2023 13:24
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19.10.2023 13:24


В рамках своего визита в Волгоград сегодня, 19 октября, вице-премьер Дмитрий Григоренко в сопровождении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проехал по обновленной линии скоростного трамвая от станции «Завод "Баррикады"» до Комсомольской. По сути, руководитель аппарата правительства стал первым, кто оценил качество проведенных работ. В ходе поездки, уточняют в администрации региона, были рассмотрены в том числе и планы по замене эскалаторов в подземных участках.


После посещения набережной, где были представлены новые электробусы для нужд Волгограда, и поездки на скоростном трамвае стороны переместились в ситуационный центр Волгоградской области, где обсудили промежуточные итоги реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.  Дмитрий Григоренко предложил на примере Волгоградской области определиться с тем, что необходимо сделать в данном направлении в ближайшее время. 

– 21 электробус уже поставлен в Волгоград, в следующем году ожидается поставка 62 секций трамвая. В целом, если говорить про Российскую Федерацию, за три года мы должны запустить на линии более 250 электробусов и порядка 650 новых секций трамваев. Проект достаточно масштабный. При этом параллельно мы модернизируем трамвайные пути – делаем их бесшумными, бесшовными: сегодня мы проехали на трамвае, убедились, что это совершенно другое качество передвижения, – сказал Григоренко.


Андрей Бочаров в свою очередь сообщил, что на модернизацию СТ и городского электротранспорта будет направлено порядка 12 мдрд рублей. По его словам, проблемных вопросов нет на сегодня. Кроме того, с учетом опережающих темпов работ губернатор Волгоградской области предложил перераспределить финансирование и перевести часть средств с 2024 на 2023 год. Дмитрий Григоренко поручил проработать этот вопрос.

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