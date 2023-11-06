В Волжском 11 ноября пройдет «Бал Хризантем»





90 сортов хризантем представят организаторы традиционного «Бала Хризантем» в волжской оранжерее. Как рассказали V102.RU в Волгоградском ботаническом саду, в этом году праздник пройдет в концепции «Философия цвета». Профессиональные флористы приготовят для гостей новые интересные локации, тематические фотозоны, для прогулок будут открыты экспозиционные теплицы.





В этом году посетители смогут увидеть и 29 новых сортов хризантем. А для гостей выступят артисты театра кукол»Арлекин», которые покажут приключения Незнайки и спектакль «Легенда о реке Ахтуба».





Выставка будет функционировать с 11 до26 ноября в оранжерее Волжского по адресу ул. Набережная, 2л.