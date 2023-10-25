Федеральные новости

Володин спрогнозировал рост зарплат у 4,8 млн россиян

Федеральные новости 25.10.2023 19:02
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25.10.2023 19:02


Депутаты Государственной думы 25 октября приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5%. Комментируя законодательную инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал увеличение зарплат для без малого пяти миллионов россиян. 

Как подчеркнул Вячеслав Володин, увеличить МРОТ на 18,5 % с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин.

– Это важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы, – сказал председатель Государственной думы. – В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

Кроме того, добавил он, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. 

– Это бюджетообразующий законопроект, который ГД рассмотрела в приоритетном порядке в преддверии первого чтения проекта закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, – резюмировал спикер Госдумы. 

Фото: пресс-служба Госдумы

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