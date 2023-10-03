Чиновники-замарашки из Дзержинского района в облсуде отбивались от уборки на двух улицах





В очередной раз администрация Дзержинского района Волгограда продемонстрировала склонность не замечать свалки на своей территории. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», чиновники мимо ушей пропустили даже требование местной прокуратуры. Горы мусора на улицах Тургенева и Московской остались и после того, как надзорный орган вынес представление об их уборке.

Как рассказали информагентству в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда, в ходе прокурорской проверки вблизи домов №2, 4 и 6 на улице Тургенева, а также рядом с домами № 7Б, 9 и 11 на Московской были выявлены строительные и несортированные древесные отходы. В адрес администрации района было внесено представление о ликвидации несанкционированных свалок. Однако нарушения не были устранены.

– Прокурор обратился в суд с иском, в котором просил обязать ответчиков администрацию Волгограда и администрацию Дзержинского района провести мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, – рассказали в суде сегодня, 3 октября. – Решением судана администрацию Волгограда возложена обязанность в течение трех месяцев обеспечить финансирование мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Волгограда. На администрацию Дзержинского района Волгограда возложена обязанность в течение шести месяцев с момента получения необходимого финансирования принять меры к ликвидации несанкционированных свалок на улицах Тургенева и Московской в Волгограде.

Стоит отметить, что мэрия и администрация Дзержинского района пытались увильнуть от генеральной уборки и обжаловали решение Дзержинского районного суда, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

– Решение вступило в законную силу, – сообщают в райсуде Волгограда.

Напомним, что жители Дзержинского района неоднократно указывали на беспорядок на своих улицах. Так, жители улиц Тургенева и Нильской показывали фото с зарастающими грязью дорогами, которые совсем недавно отремонтировали с использованием немалых средств из бюджета. К слову, читателям «Высоты 102» обещали подмести эти дороги, но до сих пор этого так и не случилось.

Также жители Ангарского сообщали о зарослях амброзии и лебеды вдоль дорог и под окнами домов. А о том, чтобы остановки общественного транспорта в районе привели в порядок после сноса павильонов, жители и вовсе мечтают уже больше пяти лет – со времен ЧМ-2018.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»