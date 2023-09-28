Электросамокатчикам предложено катиться из парков, скверов и с пешеходных зон





В то время, как чиновники Волгограда даже не комментируют повальный травматизм среди волгоградцев при ДТП с электросамокатами, их коллеги в соседнем регионе уже предпринимают кардинальные меры. Так, по сведениям ИА «СарИнформ», в городской администрации Саратова утвердили запрет езды на электросамокатах в парках, скверах, на бульварных и пешеходных территориях.

– Администрация Саратова определила улицы, где необходимо запретить движение электросамокатов. Об этом сегодня на совещании в Общественной палате региона заявил исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Игорь Поздникин, – сообщают саратовские журналисты. – Он отметил, что муниципалитет получил возможность регулировать движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) после недавних изменений в федеральное законодательство, однако власти «ожидали побольше конкретики».

Кататься по паркам, скверам, бульварам и другим пешеходным зонам Саратова запрещено также на моноколесах.

– По ряду участков [улиц] принято решение о полном запрете перемещения. По ряду решили разграничить потоки пешеходов и самокатов. Есть еще улицы, которые мы вынесли на обсуждение комиссии [по дорожной безопасности города]: можем ли мы там организовать полосы для движения, построить велодорожки, – цитирует чиновника информагентство.

В Волгограде до сих пор опасная езда на электросамокатах никак не регулируется. Лишь недавно, после смертельного ДТП в центре города с 14-летним ребенком большинство электрических самокатов изъял и переписал СК. Также на прошлой неделе сотрудники полиции провели рейд на центральных улицах. В администрации Волгограда, при этом, до сих пор никаких инициатив по регулированию системы краткосрочной аренды электросамокатов не озвучивали. При этом горожане, согласно опросу «Высоты 102», находятся в ожидании ограничительных мер и считают таковые необходимыми.