Расследования

Электросамокатчикам предложено катиться из парков, скверов и с пешеходных зон

Расследования 28.09.2023 18:53
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28.09.2023 18:53


В то время, как чиновники Волгограда даже не комментируют повальный травматизм среди волгоградцев при ДТП с электросамокатами, их коллеги в соседнем регионе уже предпринимают кардинальные меры. Так, по сведениям ИА «СарИнформ», в городской администрации Саратова утвердили запрет езды на электросамокатах в парках, скверах, на бульварных и пешеходных территориях.

– Администрация Саратова определила улицы, где необходимо запретить движение электросамокатов. Об этом сегодня на совещании в Общественной палате региона заявил исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Игорь Поздникин, – сообщают саратовские журналисты. – Он отметил, что муниципалитет получил возможность регулировать движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) после недавних изменений в федеральное законодательство, однако власти «ожидали побольше конкретики».

Кататься по паркам, скверам, бульварам и другим пешеходным зонам Саратова запрещено также на моноколесах. 

– По ряду участков [улиц] принято решение о полном запрете перемещения. По ряду решили разграничить потоки пешеходов и самокатов. Есть еще улицы, которые мы вынесли на обсуждение комиссии [по дорожной безопасности города]: можем ли мы там организовать полосы для движения, построить велодорожки, – цитирует чиновника информагентство. 

В Волгограде до сих пор опасная езда на электросамокатах никак не регулируется. Лишь недавно, после смертельного ДТП в центре города с 14-летним ребенком большинство электрических самокатов изъял и переписал СК. Также на прошлой неделе сотрудники полиции провели рейд на центральных улицах. В администрации Волгограда, при этом,  до сих пор никаких инициатив по регулированию системы краткосрочной аренды электросамокатов не озвучивали. При этом горожане, согласно опросу «Высоты 102», находятся в ожидании ограничительных мер и считают таковые необходимыми.  

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