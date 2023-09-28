Общество

Жителей Котово напугал ночной вертолет

Общество 28.09.2023 12:16
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28.09.2023 12:16


Жителей Котово Волгоградской области встревожили звуки работы воздушного судна над городом накануне поздно вечером.
– Что случилось? Может, это беспилотник? – спрашивали особо нервные горожане в соцсетях.
Однако потом выяснилось, что над городом кружил вертолет, который, по наблюдениям горожан, дважды приземлялся на площадке. Жители Котово предположили, что рейсы совершало воздушное судно санавиации из-за какого-то ЧП.
В комитете здравоохранения Волгоградской области V102.RU пояснили, что при благоприятной погоде вертолеты санавиации совершают в среднем по 1-3 вылета для транспортировки пациентов из районов региона в опорные клиники. Чаще всего перегоспитализируют пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами, уточнили в облкомздраве.

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