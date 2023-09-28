Жителей Котово напугал ночной вертолет

Однако потом выяснилось, что над городом кружил вертолет, который, по наблюдениям горожан, дважды приземлялся на площадке. Жители Котово предположили, что рейсы совершало воздушное судно санавиации из-за какого-то ЧП.
В комитете здравоохранения Волгоградской области V102.RU пояснили, что при благоприятной погоде вертолеты санавиации совершают в среднем по 1-3 вылета для транспортировки пациентов из районов региона в опорные клиники. Чаще всего перегоспитализируют пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами, уточнили в облкомздраве.