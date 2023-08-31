Расследования

Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black Lion

Расследования 31.08.2023 12:58
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31.08.2023 12:58


Красноармейский районный суд Волгограда продлил меру пресечения Агарону Тонояну, который 2 июня текущего года расстрелял посетителей кафе Black Lion. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Тоноян пробует в СИЗО до 3 сентября текущего года.
По версии следствия, Агарон Тоноян, находясь у дома №26 «А» по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда, используя огнестрельное оружие, совершил не менее 5 выстрелов в мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Ранее сообщалось, что 2 июня в 22:52 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в кафе Black Lion на улице Вучетича неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета. В больницу №15 с ранениями различных частей тела были доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области – мужчины 2005, 1999 и 1979 годов рождения. Одному из пострадавших прострелили шею. 
О задержании 34-летнего подозреваемого в совершении этого преступления стало известно 10 августа. По факту происшествия в кафе было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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