Расследования

Оперативники задержали мужчину, расстрелявшего волгоградцев в кафе Black Lion

Расследования 10.08.2023 11:29
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10.08.2023 11:29


В Волгограде оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 34-летнего мужчину, который поздно вечером 2 июня расстрелял посетителей кафе Black Lion в Красноармейском районе. Напомним, что одному из пострадавших мужчин задержанный прострелил шею. 

О происшествии в увеселительном заведении ИА «Высота 102» сообщало 3 июня.  Так, по данным главка полиции, 2 июня в 22:52 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в упомянутом кафе на улице Вучетича неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета. В больницу №15 с ранениями различных частей тела были доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области – мужчины 2005, 1999 и 1979 годов рождения.

– Лица, причастные к совершению  данного преступления, разыскиваются, – сообщали в пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области на следующий день после происшествия. 

Сегодня, 10 августа, в пресс-службе управления объявили о поимке преступника. 

– По факту происшествия в кафе на юге Волгограда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а подозреваемый был объявлен в федеральный розыск, – сообщили в главке полиции. – Накануне злоумышленник был задержан. Им оказался 34-летний местный житель.

Как сообщает ИА «Высота 102», после совершенного преступления мужчина покинул Волгоградскую область и скрывался в другом регионе. Накануне он вернулся в Волгоград и был задержан оперативниками.

– Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное ему может грозить ответственность до десяти лет лишения свободы, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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