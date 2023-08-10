В Волгограде оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 34-летнего мужчину, который поздно вечером 2 июня расстрелял посетителей кафе Black Lion в Красноармейском районе. Напомним, что одному из пострадавших мужчин задержанный прострелил шею.

О происшествии в увеселительном заведении ИА «Высота 102» сообщало 3 июня. Так, по данным главка полиции, 2 июня в 22:52 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в упомянутом кафе на улице Вучетича неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета. В больницу №15 с ранениями различных частей тела были доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области – мужчины 2005, 1999 и 1979 годов рождения.

– Лица, причастные к совершению данного преступления, разыскиваются, – сообщали в пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области на следующий день после происшествия.

Сегодня, 10 августа, в пресс-службе управления объявили о поимке преступника.

– По факту происшествия в кафе на юге Волгограда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а подозреваемый был объявлен в федеральный розыск, – сообщили в главке полиции. – Накануне злоумышленник был задержан. Им оказался 34-летний местный житель.

Как сообщает ИА «Высота 102», после совершенного преступления мужчина покинул Волгоградскую область и скрывался в другом регионе. Накануне он вернулся в Волгоград и был задержан оперативниками.

– Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное ему может грозить ответственность до десяти лет лишения свободы, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.