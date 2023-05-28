«Пограничникам всех поколений»: в Волгограде под грохот пушек открыли памятный знак

В Волгограде в сквере на площади Чекистов сегодня, 28 мая, торжественно открыли скульптурную композицию «Пограничникам всех поколений». Как сообщает V102.RU, церемонию предварили выстрелы памяти и минута молчания в честь павших воинов-пограничников.









С самого утра полиция перекрыла проезд к площади Чекистов со стороны Первой продольной. На открытии присутствовали около 500 человек. Руководство силового блока региона, ветераны пограничной службы, представители власти и общественности, духовенство, юнармейцы и десятки горожан, отмечающих День пограничника, стали участниками церемонии.









Открытие памятного знака приурочено к 105-й годовщине образования Пограничных органов ФСБ России и 99-летию Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. В церемонии приняли участие начальник ПУ ФСБ России по Волгоградской области, полковник Вадим Синицын и начальник УФСБ по региону, генерал-лейтенант Александр Ларин.









— Инициаторами установки скульптуры стали ветераны Великой Отечественной войны — пограничники, ветераны пограничной службы, а также локальных войн и конфликтов, — рассказали информагентству в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области. — Памятный знак пограничникам был установлен в рамках реализации проекта II этапа благоустройства площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Автором скульптурной композиции выступил Иван Мельников — заслуженный художник России, член Союза художников России, лауреат премии ФСБ России в области искусства 2013 года. Примерно в 09.45 раздался первый выстрел памяти из дивизионных пушек ЗИС-3. Все дорожки к памятнику были забиты людьми. Всего прозвучало три выстрела.









После прозвучавшего в сквере гимна России, митрополит Феодор прочитал молитву об упокоении и во славу подвигов погибших воинов-пограничников. Памятный знак открыли ветераны пограничной службы. Скульптуру освятил митрополит. Затем к композиции возложили венки.









На смонтированной рядом сцене с торжественными речами выступали действующие и бывшие сотрудники спецслужб. Взял слово и автор памятника Иван Мельников. Собравшиеся дарили друг другу памятные сувениры, а митрополит преподнес в дар Пограничному управлению икону.









— Профессия воина-пограничника испокон веков почиталась на Руси. На протяжении более пятисот лет истории волгоградская земля является юго-восточным форпостом Российского государства, ставшей защитницей от иноземных завоевателей, — доносилось со сцены. — В 1589 году Царицын был основан, как сторожевой город Российского государства, прикрывавший страну от завоевателей Нижнего Поволжья. В период Великой Отечественной войны пять пограничных полков с доблестью сражались в Сталинградской битве в составе 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. После окончания Великой Отечественной десятки тысяч волгоградцев с честью прошли службу в пограничных войсках КГБ СССР, Федеральной пограничной службе России, пограничных органах ФСБ России, участвовали в различных локальных войнах и конфликтах, и сегодня защищают границы Отечества. Сегодня пограничники Волгоградской области, являясь преемниками славных боевых традиций защитников границы старших поколений, надежно охраняют рубежи нашей Родины.

















































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»