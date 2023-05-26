Автор telegram-канала получил в Волгограде сутки ареста за свастику на главной странице

В Волгограде 29-летнему Даниилу Р. назначили сутки ареста за размещенный в открытом доступе символ нацизма. Как установил Дзержинский районный суд, мужчина является автором telegram-канала и опубликовал свастику на главной странице. Заседание по данному делу состоялось в Волгограде накануне.

Как сообщили в суде, осмелившийся на демонстрацию нацистской символики волгоградец своей вины не признал. При этом автор канала заявил, что его взгляды можно назвать умеренно-националистическими.

– Судьей установлено, что Даниил Р., являясь администратором публичного telegram-канала, допустил размещение на его главной страницы свастики, которая является одним из символов нацизма. В судебном заседании Даниил Р. полагал, что не виновен в совершении правонарушения, – сообщили в пресс-службе суда. – Вместе с тем, представленные доказательства позволили судье признать его виновным в совершении данного правонарушения и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком 1 сутки.

Сообщается, что решение в отношении волгоградца в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Накануне, напомним, в Волгограде областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении представителя «Яблока» Александра Ефимова. За дискредитацию российской армии политики должен заплатить штраф, однако признавать себя виновным Ефимов отказывается и планирует при необходимости обращаться в Верховный суд.