Из Волгограда в Екатеринбург улетели первые в этом году сто человек

Из Волгограда в Екатеринбург 30 марта вылетели 100 пассажиров первым рейсом авиакомпании NordStar. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

– Авиакомпания NordStar начала выполнять полетную программу в Екатеринбург из Волгограда. Первым рейсом по новому маршруту в регион прибыли 146 пассажиров, вылетели в Екатеринбург – 103 человека, – сообщила информагентству официальный представитель воздушной гавани Анастасия Голодова.

Напомним, что рейсы из Волгограда в Екатеринбург будут выполняться еженедельно по четвергам на Boeing 737-800.

– Прибытие самолетов перевозчика из Екатеринбурга запланировано на 17.00, вылет из Волгограда – 18.30, – уточняет Голодова. – Время в пути в одном направлении составит 2 часа 20 минут. Из Екатеринбурга самолеты перевозчика будут вылетать в Норильск, пересадка составит 2 часа 50 минут. По тому же маршруту можно путешествовать и в обратном направлении: Норильск – Екатеринбург – Волгоград.

Уточняется, что осуществлять воздушные перевозки по направлению Волгоград – Екатеринбург авиакомпания планирует до 26 октября 2023 года.