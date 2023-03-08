Ушедшие под воду улицы сняли на видео в Волгоградской области

В городе Новоаннинском Волгоградской области местные жители сняли на видео подтопленные улицы. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах видно, как мощные потоки воды пробивают себе дорогу в жилой застройке.

— Течет ручей, бежит ручей. В Новоаннинский пришла настоящая весна! Улица Пионерская, — гласит одна из подписей к видео потопа. — Поплыла и улица Октябрьская.





Также местные жители сняли с земли и высоты мощные потоки реки Бузулук в районе плотины.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подтоплении переправы около станицы Староаннинской, ведущей к сельскому кладбищу и в соседнее село, рекой Бузулук. Специалисты зафиксировали повышение уровня воды в четырех реках Волгоградского региона. Между тем губернатор Андрей Бочаров поручил подготовить регион к возможному весеннему половодью.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me