В четырех реках Волгоградской области повысился уровень воды

Общество 06.03.2023 20:07
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06.03.2023 20:07
На территории Волгоградской области зафиксировано повышение уровня воды сразу в нескольких малых реках.
- Повышение уровня воды (на 21-103 см за сутки) отмечается на р. Медведица, р. Иловля, р. Кумылга, р. Бузулук, - сообщает Гидрометцентр России.
Напомним, что около станицы Староаннинской в Волгоградской области река Бузулук уже подтопила переправу, которая ведет к сельскому кладбищу и в соседнее село. Несмотря на это местные власти называют ситуацию с паводком контролируемой.
Ранее сообщалось о подъеме уровня воды в реке Тишанка около хутора Кузнецов Иловлинского района.
Власти Волгоградской области заявляли, что перед началом весеннего половодья межведомственная комиссия оценит пропускную способность русел рек и состояние гидротехнических сооружений на территории 15 паводкоопасных районов Волгоградской области. Это делается для того, чтобы выявить проблемные места и принять меры для минимизации ущерба.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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