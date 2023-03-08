В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 8 марта, установили 9-тонную кровлю аттракциона «Свадебная карусель». Как сообщает ИА «Высота 102», для монтажа потребовалось подогнать кран грузоподъемностью 80 тонн.

— Вес кровли аттракциона «Свадебная карусель» составляет девять тонн. Ее диаметр — 13 метров, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Утром 8 марта специалисты провели монтаж. Потребовался мощный кран. Установка нового объекта началась в конце февраля. Высота аттракциона составит 15 метров, а на двух этажах будет оборудовано 64 посадочных места. Поставщиком является крупнейший завод по изготовлению аттракционов в Китае. Заказ оформили еще летом прошлого года.





Как уточнил Еркин, «по масштабу этот аттракцион больше свадебной карусели, которая традиционно устанавливается на зимней ярмарке на Красной площади».





Инфографика: именно так должна выглядеть «Свадебная карусель» после полного монтажа

Весь монтаж, по уверениям администрации ЦПКиО, займет всего три недели, а затем еще семь дней уйдет на процедуру технического освидетельствования и постановку объекта на госучет. Сообщается, что карусель подойдет под любой формат отдыха — ярмарку, свадьбу, выставку.

Фото и инфографика: ООО «Парк»