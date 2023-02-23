Общество

Губернатор Волгоградской области обновил совет по социально-экономическому развитию

Общество 23.02.2023 09:33
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23.02.2023 09:33



Состав совета по социально-экономическому развитию при губернаторе Волгоградской области кардинально обновлен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Волгоградской области, депутат Волгоградской областной думы, ректор Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России Владимир Шкарин назначен председателем коллегиального органа.

Совет, напомним,  является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов, связанных с определением стратегических целей, основных задач, направлений и приоритетов социально-экономического развития Волгоградской области, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологичное обновление экономики, а также сбалансированное пространственное развитие Волгоградской области.

Из нового состава совета исключены некоторые члены. Так, в прежний состав входили  профессор ВалГАУ Виктор Бочарников, гендиректор ООО "Гелио-Пакс" Владимир Воронин, гендиректор ООО "ТД ГРАСС" Михаил Грачев, руководитель Ассоциации участников общественного питания "Профессионалы социального питания и оздоровления населения" Софья Жилина.

Членами обновленного  Совета стали  председатель волгоградских профсоюзов Татьяна Гензе, председатель совета ректоров волгоградских вузов Александр Коротков, председатель ассоциации коммерческих банков Волгоградской области Сергей Крупчатников, председатель правления ТПП Волгоградской области Вадим Ткаченко, советник главы региона Владимир Струк, управляющий отделением по Волгоградской области Южного главного управления ЦБ РФ Роман Разматулин, депутат областной думы Сергей Четвериков, гендиректор ООО «Пересвет-Юг» Александр Цуканов.


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