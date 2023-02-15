Фото "Динамо-Синара" VK
Спорт 15.02.2023 21:07
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15.02.2023 21:07
Фото "Динамо-Синара" VK
В Звенигороде Московской области 16 февраля гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на гостевой площадке с командой «Звезда» в рамках 4-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.
Как сообщает ИА «Высота 102»», хозяйки завтрашней игры располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка, что на девять больше, чем у «Динамо». Однако у волгоградской команды, которая занимает на данный момент 7-е место, на одну проведённую встречу меньше.
В этом сезоне команды провели два матча между собой дома и на выезде. В обеих играх победу одержал подмосковный коллектив. Поединок, состоявшийся в Волгограде, закончился со счётом 33:30. А вторая встреча завершилась с итоговым результатом 37:22.
Отметим, в предыдущем туре и «Динамо», и «Звезда» потерпели поражение. Клуб из Звенигорода уступил московскому ЦСКА в гостях со счётом 24:29. А волгоградская команда в родных стенах проиграла «Кубани» со счётом 20-23.
По информации пресс-службы бело-голубых, в Подмосковье коллектив под руководством Олега Кулешова отправился в том же составе, в котором проводил прошедшую встречу против краснодарок. Волгоградки по-прежнему вынуждены тренироваться и играть с усечённой заявкой.
Игра «Звезда» - «Динамо-Синара» состоится в 19-00. На ней будут работать арбитры из Санкт-Петербурга Даниил Матюхин и Иван Мельников.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK
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