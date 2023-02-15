







В Звенигороде Московской области 16 февраля гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на гостевой площадке с командой «Звезда» в рамках 4-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.





Как сообщает ИА «Высота 102»», хозяйки завтрашней игры располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка, что на девять больше, чем у «Динамо». Однако у волгоградской команды, которая занимает на данный момент 7-е место, на одну проведённую встречу меньше.





В этом сезоне команды провели два матча между собой дома и на выезде. В обеих играх победу одержал подмосковный коллектив. Поединок, состоявшийся в Волгограде, закончился со счётом 33:30. А вторая встреча завершилась с итоговым результатом 37:22.





Отметим, в предыдущем туре и «Динамо», и «Звезда» потерпели поражение. Клуб из Звенигорода уступил московскому ЦСКА в гостях со счётом 24:29. А волгоградская команда в родных стенах проиграла «Кубани» со счётом 20-23.







По информации пресс-службы бело-голубых, в Подмосковье коллектив под руководством Олега Кулешова отправился в том же составе, в котором проводил прошедшую встречу против краснодарок. Волгоградки по-прежнему вынуждены тренироваться и играть с усечённой заявкой.





Игра «Звезда» - «Динамо-Синара» состоится в 19-00. На ней будут работать арбитры из Санкт-Петербурга Даниил Матюхин и Иван Мельников.





Иван Тюгаев

