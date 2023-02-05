Происшествия

У рыбаков с косынками изъяли незаконный улов в Волгоградской области

Происшествия 05.02.2023 12:18
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05.02.2023 12:18



В Волгоградской области инспекторы выявили двух нарушителей, которые выловили запрещенными орудиями 34 экземпляра рыбы.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, незаконной рыбалкой мужчины занимались на территории Октябрьского и Котельниковского районов. Рейды проводились с участием сотрудников полиции.
Так, в Котельниковском районе на льду Цимлянского водохранилища нарушитель с помощью запрещенной лесковой сети добыл 12 экземпляров плотвы общим весом 1 килограмм. В данном случае ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 3 тысячи рублей.



Второго нарушителя задержали на реке Аксай в Октябрьском районе. С помощью косынок он выловил 20 экземпляров плотвы, одного окуня и одну густеру. Ущерб оценивается в 5750 рублей.
Незаконные орудия лова и добытая ими рыба изъяты. Материалы переданы в районные отделы полиции.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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