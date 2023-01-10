Волгоградцы пожаловались в СК на жестокость в контактном зоопарке

В Волжском Волгоградской области проверят законность работы контактного зоопарка после жалобы в Сети. Как стало известно ИА «Высота 102», в поле зрения силовиков попал эко-парк «Крошка на ладошке», расположенный в городе-спутнике на улице Сталинградской 4/1.

— В одной из соцсетей размещен комментарий, где пользователь просит проверить законность осуществления деятельности контактного зоопарка, а также дать юридическую оценку в части жестокого обращения с животными, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Одна из пользователей VK, изучившая посты в Telegram-канале зоопарка, задалась вопросом: «На каком основании функционирует данный зоопарк и кто выдал разрешение на его открытие, если с 1 января 2020 года деятельность контактных зоопарков в России незаконна?».

СУ СКР по региону по данном у факту организована доследственная проверка.

— Действиям лиц из числа руководства зоопарка будет дана надлежащая правовая оценка, по результатам следователями будет принято процессуальное решение, — добавила Буянова.

Фото: «Крошка на ладошке» / t.me