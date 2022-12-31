Обслуживающие ВДСК суда встали на ремонт до новой навигации









Начался ремонт судов технического флота, которые обслуживают и Волго-Донской канал в Волгоградской области.

Как сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон», всего в течение межнавигационного периода будет отремонтировано 51 судно в различных филиалах федерального учреждения.













Так, в ремонтно-механических мастерских в Калачевском районе Волгоградской области находится карчекран «ДТС-3» проекта №306К. Судно подняли на берег для смены обшивки корпуса, ремонта рулевого комплекса и частичной замены кабельных трасс.

Планируется выполнить средний ремонт самоходной шаланды «ШС-1», которая продолжит дноуглубительные работы в навигацию 2023 года в Волго-Каспийском морском судоходном канале, который позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.

Поменяют наружную обшивку корпуса баржи «Т-1001», а на буксирном теплоходе «Плес» проекта №Р-14 установят новый дизель-генератор.

Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»



