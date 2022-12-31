Обслуживающие ВДСК суда встали на ремонт до новой навигации

Общество 31.12.2022 14:21
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31.12.2022 14:21
Начался ремонт судов технического флота, которые обслуживают и Волго-Донской канал в Волгоградской области.
Как сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон», всего в течение межнавигационного периода будет отремонтировано 51 судно в различных филиалах федерального учреждения.
Так, в ремонтно-механических мастерских в Калачевском районе Волгоградской области находится карчекран «ДТС-3» проекта №306К. Судно подняли на берег для смены обшивки корпуса, ремонта рулевого комплекса и частичной замены кабельных трасс.
Планируется выполнить средний ремонт самоходной шаланды «ШС-1», которая продолжит дноуглубительные работы в навигацию 2023 года в Волго-Каспийском морском судоходном канале, который позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.
Поменяют наружную обшивку корпуса баржи «Т-1001», а на буксирном теплоходе «Плес» проекта №Р-14 установят новый дизель-генератор.
Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.
Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»
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