Призывников в Волгоградской области готовят для Северного флота

Общество 19.12.2022 09:28
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19.12.2022 09:28
Военнослужащие по призыву, который прошел осенью текущего года, приступили к усиленной подготовке в региональном учебном центре инженерных войск в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, за четыре месяца занятий призывники пройдут огневую, тактическую, инженерную, медицинскую и физическую подготовку. Молодое пополнение также изучит общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
По окончанию обучения, как сообщили в округе, военнослужащие станут специалистами инженерных войск всех видов и родов войск военных округов и Северного флота.
Всего планируется обучить более 850 специалистов по 15 военно-учетным специальностям. Для их подготовки привлекается более 100 единиц различной специальной техники и новейшие интерактивные тренажеры.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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