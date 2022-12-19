Призывников в Волгоградской области готовят для Северного флота









Военнослужащие по призыву, который прошел осенью текущего года, приступили к усиленной подготовке в региональном учебном центре инженерных войск в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, за четыре месяца занятий призывники пройдут огневую, тактическую, инженерную, медицинскую и физическую подготовку. Молодое пополнение также изучит общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

По окончанию обучения, как сообщили в округе, военнослужащие станут специалистами инженерных войск всех видов и родов войск военных округов и Северного флота.

Всего планируется обучить более 850 специалистов по 15 военно-учетным специальностям. Для их подготовки привлекается более 100 единиц различной специальной техники и новейшие интерактивные тренажеры.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



