Новый перевозчик вышел на маршрут №58 в Волгограде

Новый перевозчик начал работу на маршруте №58, который связывает Капустную балку и микрорайон Тулака. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, пассажиров будет обслуживать ООО «Меркурий-СБО». Компания пока получила временное свидетельство на 180 дней. За это время будет проведет открытый конкурс по отбору постоянного перевозчика.

Ранее, напомним, компания, которая возила пассажиров по маршруту №58, заявила о прекращении работы.

Сейчас ООО «Меркурий-СБО» добросовестно осуществляет перевозки на маршрутах №8с «пос. 62-й Армии – пос. Авиагородок» и №15а «ДК «Строитель» - Родниковая долина».