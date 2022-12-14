Происшествия

В Волгоградской области бесследно исчезла 17-летняя девушка

Происшествия 14.12.2022 14:55
0
14.12.2022 14:55



Волонтеры и полиция в Волгоградской области ищут 17-летнюю Алину Попову, которая пропала еще 25 сентября текущего года. Об этом сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт».
Поиски на протяжении 2,5 месяцев результатов не принесли. Требуется помощь волонтеров и всех, кто, возможно, видел девушку.
Она является уроженкой Урюпинска и жила в этом городе.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.
Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.12.2022 10:37
Происшествия 14.12.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2022 09:55
Происшествия 14.12.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 20:30
Происшествия 13.12.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 18:38
Происшествия 13.12.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:12
Происшествия 13.12.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:05
Происшествия 13.12.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 12:58
Происшествия 13.12.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 09:48
Происшествия 13.12.2022 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 08:56
Происшествия 13.12.2022 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 22:23
Происшествия 12.12.2022 22:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 13:57
Происшествия 12.12.2022 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 12:52
Происшествия 12.12.2022 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 12:16
Происшествия 12.12.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 10:34
Происшествия 12.12.2022 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 08:15
Происшествия 12.12.2022 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Систему видеофиксации за 456 млн рублей развернут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области бесследно исчезла 17-летняя девушкаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде 75-летний глава общественной организации сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
14:10
43-летнего мужчину забили до смерти в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:51
Волгоградский губернатор встретился с членами семей участников СВОСмотреть фотографии
13:41
МТС получила платиновый статус рейтинга лучших работодателей и открыла вакансии для волгоградцевСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде вдвое увеличили количество дорожной техники из-за снегопадаСмотреть фотографии
13:02
«Лежит мертвым капиталом»: жители Веселой Балки в Волгограде устали от мусорной кучиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУСмотреть фотографии
12:22
Нужны дороги и тротуары: в Волгоградской области займутся инфраструктурой КамышинаСмотреть фотографии
11:41
Возили как лампочки и туалеты: в Волгограде накрыли табачных «королей»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
В Волгограде жильцы пятиэтажки полмесяца живут с затопленным подваломСмотреть фотографии
11:03
Новая инфекционная больница откроется в Камышине 19 декабряСмотреть фотографии
10:37
Сбившая двух пешеходов иномарка в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
С аэродрома Волгоградской области поднялись фронтовые бомбардировщикиСмотреть фотографии
09:55
Слесарь из Волгограда перевел мошеннику 1,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:50
«Он сказал: "Мне надо к пацанам"»: подвигу погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина посвятили программу федерального каналаСмотреть фотографии
09:43
Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетовСмотреть фотографии
09:20
Утренний Волгоград встал в 9-балльных пробкахСмотреть фотографии
09:17
Из-за снега и ДТП встали троллейбусы у Дворца спорта в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
Марат Хуснуллин пообещал каток губернатору Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
«Машины уже бьются»: волгоградских водителей призвали к бдительности из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:58
«Снег будет идти целый день»: в Волгограде дорожные службы выехали на расчистку улицСмотреть фотографии
07:44
«Школе-то 50 лет»: в селе Волгоградской области дети замерзают на урокахСмотреть фотографии
21:23
Обновленный Т-34 и улица Дзержинского в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:59
На новогодние праздники назначили пять дополнительных поездов Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
20:30
Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
20:00
Обвиняемого в многомиллионной афере Михаила Калонкина оставили в СИЗОСмотреть фотографии
19:45
«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 