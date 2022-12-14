В Волгоградской области бесследно исчезла 17-летняя девушка

Происшествия 14.12.2022 14:55
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14.12.2022 14:55
Волонтеры и полиция в Волгоградской области ищут 17-летнюю Алину Попову, которая пропала еще 25 сентября текущего года. Об этом сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт».
Поиски на протяжении 2,5 месяцев результатов не принесли. Требуется помощь волонтеров и всех, кто, возможно, видел девушку.
Она является уроженкой Урюпинска и жила в этом городе.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.
Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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