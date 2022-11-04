Волгоградцам рассказали о самом теплом праздничном дне









Три дня выходных в Волгограде пройдут преимущественно без осадков, что позволит больше гулять на свежем воздухе.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в День народного единства, 4 ноября, днем будет +2...+4º при северо-западном ветре 2-7 метров в секунду.

В субботу, 5 ноября, синоптики обещают туман ночью и утром. В ночные часы в городе будет морозно -2... 0º, днем температура прогреется до +3...+5º. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Самым теплым днем будет воскресенье, 6 ноября. В этот день осадков не ожидается. Температура воздуха: ночью 0...+2º; днем +4...+6º.



