Волгоградцам рассказали о самом теплом праздничном дне

Общество 04.11.2022 09:11
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04.11.2022 09:11
Три дня выходных в Волгограде пройдут преимущественно без осадков, что позволит больше гулять на свежем воздухе.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в День народного единства, 4 ноября, днем будет +2...+4º при северо-западном ветре 2-7 метров в секунду.
В субботу, 5 ноября, синоптики обещают туман ночью и утром. В ночные часы в городе будет морозно -2... 0º, днем температура прогреется до +3...+5º. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Самым теплым днем будет воскресенье, 6 ноября. В этот день осадков не ожидается. Температура воздуха: ночью 0...+2º; днем +4...+6º.
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