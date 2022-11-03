В Волгограде на месте аварии смонтировали резервную нитку коллектора

В Ворошиловском районе Волгограда продолжаются восстановительные работы на разрушенном участке трубопровода канализационного коллектора в сквере Пахмутоваой. Как сообщает ИА «Высота 102», к утру завершен монтаж второй трубы.

— К 5 часам утра 3 ноября бригады полностью завершили монтаж второй (резервной) нитки коллектора, — сообщается в официальном Telegram-канале администрации Волгограда. — В настоящее время завершается обратная засыпка песчаной подушки.

Уточняется, что работы по ремонту второй нитки коллектора стартовали сразу после возобновления подачи водоснабжения потребителям и продолжаются в непрерывном режиме. В целом службы по информации мэрии Волгограда, работают на месте в круглосуточном режиме с 28 октября.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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