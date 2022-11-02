Авторы анонимных Telegram-каналов распространяют информацию о новом порыве на восстановленном участке трубы канализационного коллектора в пойме реки Царица. В пабликах люди задаются вопросами о вероятности повторного отключения воды.

В Telegram-канале «Остров Свободы» опубликовано видео, на котором якобы из новой трубы коллектора хлещут нечистоты. В администрации Волгограда и Концессиях данное видео называют фейком.

— Восстановленная ветка канализационного коллектора продолжает функционировать в штатном режиме, стоки отводятся, прекращение подачи водоснабжения потребителям не планируется, — прокомментировали в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения». — Также в связи с нормализацией давления на сетях водоснабжения на штатный режим работы выходят все котельные, ранее попавшие под ограничение.

В официальном Telegram-канале администрации Волгограда тем временем опубликовали видео, на котором бригады продолжают восстановление целостности второй (резервной) поврежденной нитки канализационного коллектора.

— К настоящему времени выполнен основной объем работ по монтажу нового трубопровода. Следующий этап — один из самых трудоемких — стыковка трубопровода в точке соединения существующего и нового фрагментов коллектора, — сообщается в заявлении горадмина.

Уточняется, что первая нитка коллектора, работы по монтажу которой завершились 1 ноября, работает в штатном режиме, принимая стоки потребителей. Подача воды в Ворошиловском и Советском районах осуществляется штатно.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

