«Больше не будут отключать?»: волгоградцы дождались воды в своих квартирах и домах

Жители Ворошиловского и Советского районов Волгограда в соцсетях начали делиться сообщениями о появлении в их кранах долгожданной воды после пятидневной ликвидации аварии в сквере Пахмутова на канализационном коллекторе.

— Советский район, воду дали! Ура!!! Вчера 23.30. А вот интересно, больше не будут отключать? — задается вопросом Евгения Власова.

Волгоградец Никита Лебедь сообщил, что сегодня в 07.00 появилась вода по улице Ужгородской. Сообщают о долгожданной воде жители улиц Мариупольской, Социалистической и Козловской.

— К утру 2 ноября ООО «Концессии водоснабжения» вывели на нормативный гидравлический режим работу магистральных сетей водоснабжения тех районов, в которых приостанавливалась подача ресурса на период проведения аварийно-восстановительных мероприятий. Подача воды осуществляется до вводов в жилые дома, социальные учреждения и прочие объекты, — сообщили в мэрии Волгограда.

В горадмине добавили, что после восстановления целостности первой нитки коллектора и возобновления подачи водоснабжения бригады продолжают круглосуточные работы на втором (резервном) трубопроводе.

— В течение ночи был полностью демонтирован поврежденный фрагмент сети, к настоящему моменту завершается промывка участка коллектора, проходящего от места работ в направлении главной канализационной насосной станции, — сообщается в официальном Telegram-канале администрации Волгограда. — В ходе промывки внутренняя стенка сети была очищена от многолетних наслоений, отложений и засоров. Без данной процедуры запуск второй нитки мог бы спровоцировать гидроудар с последующими новыми порывами.

Уточняется, что одновременно бригады готовятся к монтажу второй нитки. При помощи многотонной спецтехники производится транспортировка трубопроводов в чашу котлована.

В мэрии города-героя отметили, что штатный запуск внутренних сетей должны проконтролировать обслуживающие данные объекты организации. Если в вашей квартире до сих пор отсутствует ресурс, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Контакты указаны на обратной стороне платежной квитанции.

В случае бездействия управляющих компаний, местные власти советуют обращаться по телефонам горячих линий, которые продолжают работу:

Единый телефон «горячей линии» 39-70-03

Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района 97-60-00

Телефон «горячей линии» для жителей Советского района 41-69-51, 41-49-22

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»