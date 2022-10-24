Федеральный канал снял travel-видео в волгоградском политехе

В Волгоградском государственном техническом университете завершились съемки одной из серий тревел-шоу канала НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим».

Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, программу ведут двое - взрослый и подросток. Оба пытаются ответить на вопрос: «Куда пойти учиться?». Для этого они едут в один из университетов страны, чтобы доказать, что хорошее образование можно получить не только в столице. Автором телевизионного проекта является известный продюсер и телеведущий Сергей Майоров.





– У нас в вузе тоже было двое ведущих – это известная актриса театра и кино, режиссер Дарья Фекленко, которая снималась в таких фильмах и сериалах, как «10 лет без права переписки», «Крюк», «Спроси Марту», «Склифосовский» и многих других, и совсем юный Роман, который на самом деле только стоит перед важным выбором – куда ему пойти учиться дальше после школы, – рассказали в университете.

Съемочная группа посетила исторические места Волгограда – Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Увидела знаменитые памятники, а также руины мельницы Гергардта. Не обошла своим вниманием и даже такой малоизвестный памятник, как старый фонарный столб с оспинами пулевых пробоин и рваными осколочными ранениями, который стоит в центре города. Попадут в сюжет Центральная набережная, волгоградский метротрам, построенный к ЧМ-2018 стадион, модные рестораны и местная кухня.





Непосредственно в самом техническом вузе журналисты сняли самое основное - то, чем интересен и силен волгоградский вуз.

– Да, практически, все! От технологии сварки взрывом, причем со съемками на полигоне самого взрыва, до макетной мастерской, где студенты делают объемные фигуры из бумаги и картона. От полимеров до фитнес-аэробики, от Центра прототипирования, где разрабатывается уже 5D-принтер, до студенческого театра, – сообщили в вузе.





Будет в передаче рассказ и о непотопляемой шлюпке, которую разработали специалисты ВолгГТУ. Съемочная группа проверила ее в деле, посадив в шлюпку отважного ведущего Рому, еще несколько смелых мужчин и залив ее почти всю водой.





– Это был очень интересный опыт для всех, – констатируют в университете и с нетерпением ждут выхода передачи.

Фото: ВолгГТУ