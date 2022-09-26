













Жители поселка Купоросный в Советском районе Волгограде после окончания ремонта улицы Слесарная стали бояться за жизнь своих детей из-за водителей-лихачей.

– В этом году отремонтировали улицу Слесарная. Раньше здесь была настоящая танковая дорога, ямы да ухабы. Рабочие положили новый асфальт, дорогу сделали. Вроде дело хорошее, но на участке, который проходит через наш поселок, не поставили ни одного дорожного знака, нет лежачих полицейских, – рассказал житель поселка Дмитрий Захарьяшев. – Водители гоняют 90 км/час, на замечания не реагируют. Отвечают, что знаков нет, имеем право. Мы боимся за детей, которые ходят в школу, катаются на велосипедах.

Ремонт на улице Слесарная в Советском районе закончился в начале сентября. Она входила в перечень дорожных объектов 2022 года, подлежащих комплексной реконструкции в Волгограде. Тогда сообщалось, что после реконструкции улица Слесарная обеспечит удобный проезд для жителей и работников предприятий в поселке Купоросный.

Сейчас жители поселка просят городские власти вспомнить и о них. Помимо отсутствия дорожных знаков местные жители жалуются на перекопанные после ремонта обочины, где невозможно ходить пешеходам, мусор вдоль улицы и засыпанные на скорую руку щебенкой съезды с дороги.

По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, проект размещения мест технических средств организации дорожного движения на данном участке дорожной сети уже разработан и утвержден.

- Он включает в себя установку дорожных знаков ограничения скорости движения автотранспорта до 40 км/час, «Главная дорога», «Пешеходный переход», искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами (так называемых «лежачих полицейских»), - сообщили в администрации Волгограда.

В мэрии отметили, что реализация мероприятий по установке технических средств на участках улично-дорожной сети Волгограда производится поэтапно.

Видео: читатели ИА «Высота 102»



