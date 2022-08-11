В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высоты

Происшествия 11.08.2022 11:54
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11.08.2022 11:54
Следователи выясняют обстоятельства гибели 34-летнего рабочего на предприятии в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили в СУ СКР по региону, сообщение о смерти мужчины поступило в следственный отдел по Красноармейскому району 10 августа.
– По предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь на своем рабочем месте, осуществлял на строительно-монтажных лесах сварочные работы колеса подъемного крана. При этом, в нарушение правил по охране труда мужчина не был пристегнут к страховочному тросу, в результате чего упал с высоты 10 метров, получив травмы, несовместимые с жизнью, - прокомментировали происшествие в СУ СКР по Волгоградской области.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также ответственные за промышленную безопасность лица. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
По сведениям собственного источника ИА «Высота 102», несчастный случай произошел на строительном предприятии «Промстройконструкции». Однако в приемной предприятия сообщили, что никаких ЧП на производстве с гибелью людей у них не было.
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