В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высоты





Следователи выясняют обстоятельства гибели 34-летнего рабочего на предприятии в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили в СУ СКР по региону, сообщение о смерти мужчины поступило в следственный отдел по Красноармейскому району 10 августа.

– По предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь на своем рабочем месте, осуществлял на строительно-монтажных лесах сварочные работы колеса подъемного крана. При этом, в нарушение правил по охране труда мужчина не был пристегнут к страховочному тросу, в результате чего упал с высоты 10 метров, получив травмы, несовместимые с жизнью, - прокомментировали происшествие в СУ СКР по Волгоградской области.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также ответственные за промышленную безопасность лица. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По сведениям собственного источника ИА «Высота 102», несчастный случай произошел на строительном предприятии «Промстройконструкции». Однако в приемной предприятия сообщили, что никаких ЧП на производстве с гибелью людей у них не было.



