Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими тратами на детей









Траты на ребенка до 18 лет у волгоградских семей – одни из самых высоких в стране. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ, в Волгограде они составили в среднем 13,7 тысячи рублей в месяц. Тогда как средний показатель по стране – 11,3 тысячи.





Самые высокие месячные расходы на ребенка, помимо Волгограда, отмечены в Тюмени, Москве, Хабаровске, Липецке, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе и Санкт-Петербурге.





Участники опроса отметили, что приоритетные расходы на детей – это траты на отдых, лечение и оздоровление ребенка, на музыкальную школу, а также языковые курсы для детей. Также родители тратятся на питание, одежду, спортивные секции и дополнительное образование своих отпрысков.



