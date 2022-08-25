Общество

В Волгограде отказали в жалобе мужу погибшей роженицы Елены Мачкалян

Общество 25.08.2022 18:29
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25.08.2022 18:29


Волжский городской суд Волгоградской области взыскал с перинатального центра № 1 компенсацию морального вреда и расходы на погребение в связи с оказанием некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы Елена Мачкалян. Как стало известно ИА «Высота 102», ее муж Арам Мачкалян обжаловал решение.

— Решением суда с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №1 им. Л. И. Ушаковой» в пользу Арама Мачкаляна взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей и расходы на погребение в размере 40 тысяч рублей, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — В пользу несовершеннолетней дочери погибшей роженицы взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также 208 788 рублей — в счет возмещения вреда в связи со смертью кормильца за три года, предшествующие вынесению решения.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, на перинатальный центр возложена обязанность ежемесячно со дня вынесения решения до достижения девочкой восемнадцати лет выплачивать ей 5799 рублей в связи со смертью кормильца. Также судом с перинатального центра взыскана компенсация морального вреда в пользу родителей погибшей роженицы — 500 000 рублей каждому. Решение суда вступило в законную силу.


Муж погибшей роженицы Арам Мачкалян в свою очередь не согласился с решением Волжского горсуда и подал жалобу. Волгоградский областной суд в удовлетворении требований отказал. 

— Мне много непонятно в этой ситуации. Почему такие разные размеры компенсаций? Родители разве меньше страдали? Меньше переживали? — задается вопросом Арам. — По закону ответственность должен нести облздрав вместе с перинатальным центром. Если вдруг медучреждение не сможет осуществить выплаты, то это должен сделать комитет. Почему-то, когда судили Колченко (бывшего главврача областного патологоанатомического бюро, подменившего органы умершей Елены Мачкалян, — Прим. ред.), то ответственность несли ГБУЗ «ВОПАБ» и облкомздрав. 

По словам Мачкаляна, он не согласен и с суммой, которую постановили каждый месяц выплачивать его дочери. 

— Они просто взяли размер зарплаты моей погибшей жены и разделили его на четыре части. Почему? Большой вопрос. Появилась цифра в 5799 рублей. Хотя согласно практике судопроизводства в других регионах России по аналогичным делам, суммы компенсаций должны получаться совсем другие. В Волгоградской области, видимо, какое-то особенное правосудие, — считает муж погибшей волгоградки. — Пока раздумываю над дальнейшим обжалованием. В любом случае, моя задача — добиться адекватного и справедливого решения. 


Согласно материалам судебного следствия, 13 января 2017 года из ГБУЗ «Городская больница № 2» в перинатальный центр № 1 города Волжского поступила беременная пациентка Елена Мачкалян. Диагностированы ОРВИ и угроза преждевременных родов.

Дежурные врачи, осмотрев пациентку, выявили высокий риск преждевременных родов и дали соответствующие рекомендации по дальнейшему лечению. Заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и замглавврача по медчасти Елена Попова проигнорировали назначения дежурных врачей и приняли необоснованное решение о транспортировке женщины обратно в больницу № 2. В результате Елена Мачкалян потеряла четыре литра крови и впала в кому. После чего роженица, не приходя в сознание, скончалась.

Фото: Арам Мачкалян / архив ИА «Высота 102»

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