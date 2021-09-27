Расследования 27.09.2021 15:15
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27.09.2021 15:15
Волгоградский областной суд смягчил приговор врачам перинатального центра №1 в Волжском, обвиняемых в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы Елены Мачкалян. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, назначенный Наталии Андреевой и Елене Поповой срок в колонии общего режима сокращен с двух лет до 1 года 9 месяцев, срок лишения права заниматься врачебной деятельностью - с двух до полутора лет.
Приговор Волжского городского суда, вынесенный в мае 2021 года, был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, исключил из приговора первой инстанции осуждение Поповой и Андреевой по пункту "а" ч.2 ст.238 УК РФ. В остальном приговор оставлен без изменений.
Напомним, 13 января 2017 года из ГБУЗ «Городская больница №2» в перинатальный центр №1 города Волжского поступила беременная пациентка Елена Мачкалян с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов. После обследования дежурные врачи, установив высокий риск преждевременных родов, рекомендовали продолжить терапию ОРВИ и, в случае развития родовой деятельности, выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации. Игнорируя обязательный и обоснованный объем обследования и лечения, определенный дежурными врачами, не давая должной оценки клиническим проявлениям, угрожающим жизни и здоровью пациентки, заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова не провели внутреннее акушерское исследование и приняли необоснованное решение о переводе беременной женщины обратно в городскую больницу №2.
Во время транспортировки и нахождения в больнице у пациентки продолжала развиваться серьезная акушерская патология. Спустя три часа Елена экстренно, по жизненным показаниям, была переведена обратно в перинатальный центр. Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся у женщины кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение через естественные родовые пути.
Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение. В связи с чем Поповой при ассистировании Андреевой была проведена экстренная операция по родоразрешению путём кесарева сечения, в ходе которой был извлечен мертвый плод. После потери 4 литров крови несчастная женщина впала в кому. По жизненным показаниям она была переведена в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», где, не приходя в сознание, скончалась.
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