Потерявший жену и сына волгоградец обжаловал приговор врачам





Арам Мачкалян, который более четырех лет назад потерял жену и новорожденного сына, обжаловал приговор врачам перинатального центра №1 Волжского. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Волжского городского суда. Арам Мачкалян считает наказание, вынесенное медикам, слишком мягким. Как следует из информации из картотеки суда, апелляционное представление направила в Волгоградский областной суд и прокуратура – в надзорном органе настаивают на ужесточении приговора. Ранее адвокаты осужденных врачей также заявляли о намерении обжаловать приговор, так как они считают результаты экспертизы, которая была положена в основу обвинения, нелегитимной. Жалобы сторон рассмотрит Волгоградский областной суд.

Напомним, 31 мая Волжский городской суд приговорил двух врачей перинатального центра №1 Наталию Андрееву и Елену Попову к двум годам лишения свободы каждую с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью. Двое врачей оказались на скамье подсудимых после смерти Елены Мачкалян и ее новорожденного ребенка в перинатальном центре в январе 2017 года. Суд установил, что врачи приняли необоснованное решение о переводе поступившей женщины с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов в городскую больницу №2, в результате чего было упущено драгоценное время. Врачи слишком поздно решили провести кесарево сечение, в результате чего женщина потеряла четыре литра крови, впала в кому и умерла. Не выжил и ее новорожденный сын.

Напомним, вдовцу Елены Араму Мачкаляну пришлось потратить немало сил, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении медиков. Поддержку потерявшему любимую жену и малыша мужчине оказал глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, к которому Арам приезжал на прием. Ранее был осужден экс-главврач волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко, который получил девять лет колонии строгого режима. Он заменил органы умершей Елены Мачкалян на печень мужчины, болевшего гепатитом, чтобы снизить показатель материнской смертности и выдал фальсифицированное заключение.

Фото ВКонтакте Арама Мачкаляна.



