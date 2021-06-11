Потерявший жену и сына волгоградец обжаловал приговор врачам

Расследования 11.06.2021 12:07
0
11.06.2021 12:07
Арам Мачкалян, который более четырех лет назад потерял жену и новорожденного сына, обжаловал приговор врачам перинатального центра №1 Волжского. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Волжского городского суда. Арам Мачкалян считает наказание, вынесенное медикам, слишком мягким. Как следует из информации из картотеки суда, апелляционное представление направила в Волгоградский областной суд и прокуратура – в надзорном органе настаивают на ужесточении приговора. Ранее адвокаты осужденных врачей также заявляли о намерении обжаловать приговор, так как они считают результаты экспертизы, которая была положена в основу обвинения, нелегитимной. Жалобы сторон рассмотрит Волгоградский областной суд.
Напомним, 31 мая Волжский городской суд приговорил двух врачей перинатального центра №1 Наталию Андрееву и Елену Попову к двум годам лишения свободы каждую с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью. Двое врачей оказались на скамье подсудимых после смерти Елены Мачкалян и ее новорожденного ребенка в перинатальном центре в январе 2017 года. Суд установил, что врачи приняли необоснованное решение о переводе поступившей женщины с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов в городскую больницу №2, в результате чего было упущено драгоценное время. Врачи слишком поздно решили провести кесарево сечение, в результате чего женщина потеряла четыре литра крови, впала в кому и умерла. Не выжил и ее новорожденный сын.
Напомним, вдовцу Елены Араму Мачкаляну пришлось потратить немало сил, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении медиков. Поддержку потерявшему любимую жену и малыша мужчине оказал глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, к которому Арам приезжал на прием. Ранее был осужден экс-главврач волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко, который получил девять лет колонии строгого режима. Он заменил органы умершей Елены Мачкалян на печень мужчины, болевшего гепатитом, чтобы снизить показатель материнской смертности и выдал фальсифицированное заключение.
Фото ВКонтакте Арама Мачкаляна.
Реклама
За сбыт наркотиков десантнику осужден житель Волжского11.06.2021 16:11
Расследования 11.06.2021 16:11
Бросила дочь и ушла пить: в Волгоградской области мать ответит за гибель ребенка11.06.2021 14:17
Расследования 11.06.2021 14:17
В Волгограде водитель пытался переложить вину за ДТП на ребенка-инвалида11.06.2021 11:58
Расследования 11.06.2021 11:58
Полиция изъяла электросамокаты на Центральной набережной Волгограда10.06.2021 16:59
Расследования 10.06.2021 16:59
Бывший зек из Крыма попросился на свободу после убийства волгоградского пенсионера10.06.2021 15:16
Расследования 10.06.2021 15:16
Замотал в скатерть: под Волгоградом задержан подозреваемый в зверском убийстве своего коллеги10.06.2021 12:54
Расследования 10.06.2021 12:54
Экс-руководителя МУПа в Волгоградской области осудят за сокрытие миллионов10.06.2021 10:42
Расследования 10.06.2021 10:42
Волгоградцев «ловят на удочку» черные кредиторы09.06.2021 19:30
Расследования 09.06.2021 19:30
В Волгограде соседка разоблачила отобравших квартиру у одинокого пенсионера мошенников09.06.2021 17:56
Расследования 09.06.2021 17:56
Приговор по делу о трупе в подвале многоэтажки вынесли в Волгограде09.06.2021 16:42
Расследования 09.06.2021 16:42
Фиктивные закупки чушек довели волгоградскую бизнесвумен до суда09.06.2021 15:58
Расследования 09.06.2021 15:58
Волгоградская полиция завела дело на виновника массового ДТП09.06.2021 12:21
Расследования 09.06.2021 12:21
Стрелка не было: раненые в Волжском подростки обманули учителей и силовиков (ВИДЕО)08.06.2021 15:38
Расследования 08.06.2021 15:38
В Волжском полиция разыскивает стрелявшего по подросткам мужчину08.06.2021 12:52
Расследования 08.06.2021 12:52
Мэрию Волгограда обязали отремонтировать «ничейный» проезд08.06.2021 12:28
Расследования 08.06.2021 12:28
Реклама