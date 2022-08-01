За неделю клещи покусали 63 жителя Волгоградской области









В Волгоградской области уже 1315 человек обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю прирост составил 63 человека.

При этом количество обращений не превысило среднемноголетних значений.





По последним данным, в регионе зарегистрированы 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Городищенского и Котельниковского районов Волгоградской области.





В ведомстве напоминают, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение.





Добавим, что лабораторные исследования клеща обойдутся жителям Волгограда в сумму порядка 2000 рублей. Так, анализ на боррелиоз, вирусный клещевой энцефалит (тест система 2 в 1) стоит 1224,0 рублей, тест на КГЛ – 765,6 рублей.