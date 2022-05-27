Происшествия

«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопления

Происшествия 27.05.2022 16:25
0
27.05.2022 16:25




 

Жители аварийного дома  №10 по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда не представляют, как будут зимовать в здании, в котором демонтирована система отопления . Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в этом доме на первом этаже располагался районный центр социальной защиты населения. Но так как дом является аварийным, сотрудники областного ведомства недавно покинули разрушающееся здание и переехали в другое помещение на ул. Фадеева. 


– Когда соцзащита съезжала, они сняли решетки на окнах, демонтировали старые кондиционеры, сказали, что это их имущество – теперь в окнах остались дырки и сюда может залезть любой желающий, – рассказала одна из жительниц дома Ольга Ляцевич. – Но самое ужасное, что они срезали и вывезли трубы и батареи. Я сама видела, как они грузили их в свои машины. Когда мы возмутились и спросили, зачем они это делают, нам сказали, что все равно все разграбят. 

По словам волгоградцев, теперь оставшиеся в доме жильцы обречены на замерзание в своих квартирах, так как отопительный сезон в доме никогда не наступит из-за демонтированных батарей и труб.

– Из нашего дома переселили всего несколько семей, а осталось еще десятка два, – пояснила Ольга. – Кто-то вынужденно съехал, а у кого-то, как, например, у меня, такой возможности нет. Оставшихся жильцов обещают расселить в декабре этого года. Но это будет уже зима, как мы вообще здесь будем жить, если не будет отопления?


Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в комитет социальной защиты населения Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию с переездом районного центра соцзащиты. В органе исполнительной власти пояснили, что сотрудники центра забрали лишь мебель, а также другие предметы, в частности, технику и вещи,  которые состояли на балансе у учреждения. 

– Конечно же, никто ни батареи, ни трубы не срезал, – пояснили ИА «Высота 102». – Кроме того, помещение после переезда было сдано департаменту муниципального имущества. 

Между тем, управляющая компания, в ведении которой находится данный жилой дом, а это, по сведениям жильцов, УК «Алые паруса», отчиталась перед администрацией города, что внутридомовые сети, в том числе отопления, не демонтированы и находятся в рабочем состоянии. Видимо, то, что сняли жильцы на видео, является, по версии управляющей компании, плодом их больного воображения. 

– Что касается ограничения доступа в помещения на первом этаже, то данный вопрос в настоящее время уже решается управляющей компанией. Администрация Красноармейского района держит ситуацию на контроле, – пояснили ИА «Высота 102» в мэрии.

Здесь также пояснили судьбу аварийного дома. 

– Новое жилье уже предоставлено первым девяти семьям, для расселения остальных жильцов дома № 10 по ул. Вучетича заключены контракты на приобретение квартир в новостройках.  Жилье будет передано гражданам по мере ввода домов в эксплуатацию. До завершения процедуры переселения горожанам было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда.  Большинство отказались от предложения – каждый в силу своих причин, - сообщили в администрации Волгограда. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Происшествия
27.05.2022 13:19
Происшествия 27.05.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2022 12:21
Происшествия 27.05.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2022 11:53
Происшествия 27.05.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2022 10:31
Происшествия 27.05.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2022 10:30
Происшествия 27.05.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2022 08:12
Происшествия 27.05.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 17:52
Происшествия 26.05.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 15:54
Происшествия 26.05.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 14:20
Происшествия 26.05.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 13:41
Происшествия 26.05.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 13:26
Происшествия 26.05.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2022 08:33
Происшествия 26.05.2022 08:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2022 10:06
Происшествия 25.05.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2022 09:04
Происшествия 25.05.2022 09:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2022 19:18
Происшествия 24.05.2022 19:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:24
«Смотрели в окно с довольными лицами»: новые троллейбусы вывезли волгоградцев из пробкиСмотреть фотографии
17:41
«Мотив поджигать был у двоих»: в суде по делу Музраева участвовала волгоградский вице-губернаторСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области спасут реки Кумылга и ТишанкаСмотреть фотографии
17:14
Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессииСмотреть фотографии
17:08
В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцахСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области выращивают баранов-победителейСмотреть фотографии
16:25
«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
«Виво Маркет» признан победителем городского конкурса «Царицынский бизнес - 2022»Смотреть фотографии
16:19
Опровержение
15:02
Под Волгоградом обнаружили заброшенный стан с умирающими лошадями – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУСмотреть фотографии
13:37
Мошенничавший в Волгограде экс-глава Росимущества отделался в суде легким испугомСмотреть фотографии
13:21
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»Смотреть фотографии
13:19
Кепка и ведро лежали рядом: труп пенсионера нашли в колодце под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:36
Новый директор попробует навести порядок в «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
12:33
Суд утвердил приговор истязателям 8-летнего мальчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовыхСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области эвакуировали два детсада из-за мужчины с большой сумкойСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блокеСмотреть фотографии
11:46
Главы районов Волгограда признались, на что живутСмотреть фотографии
11:33
Улицу в Волжском назвали именем погибшего в ДНР Героя РоссииСмотреть фотографии
11:19
На волгоградца возбудили уголовное дело из-за 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде эвакуируют студентов института управленияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде ищут водителя, сбившего насмерть 19-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:22
Видео со спасением тонущей собаки в Волжском восхитило пользователей СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
«Говорили, работать будут ночами»: на Второй Продольной из-за ремонта путей парализовано движениеСмотреть фотографии
09:28
Почта Банк: у жителей Волгоградской области нет проблем со снятием наличных с картСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области ищут специалиста на зарплату 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:29
Замминистру по сельскому хозяйству РФ покажут под Волгоградом, как растет «борщ»Смотреть фотографии
08:12
Под Волгоградом на час застряли три курортных поездаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 