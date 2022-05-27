







Жители аварийного дома №10 по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда не представляют, как будут зимовать в здании, в котором демонтирована система отопления . Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в этом доме на первом этаже располагался районный центр социальной защиты населения. Но так как дом является аварийным, сотрудники областного ведомства недавно покинули разрушающееся здание и переехали в другое помещение на ул. Фадеева.





– Когда соцзащита съезжала, они сняли решетки на окнах, демонтировали старые кондиционеры, сказали, что это их имущество – теперь в окнах остались дырки и сюда может залезть любой желающий, – рассказала одна из жительниц дома Ольга Ляцевич. – Но самое ужасное, что они срезали и вывезли трубы и батареи. Я сама видела, как они грузили их в свои машины. Когда мы возмутились и спросили, зачем они это делают, нам сказали, что все равно все разграбят.

По словам волгоградцев, теперь оставшиеся в доме жильцы обречены на замерзание в своих квартирах, так как отопительный сезон в доме никогда не наступит из-за демонтированных батарей и труб.

– Из нашего дома переселили всего несколько семей, а осталось еще десятка два, – пояснила Ольга. – Кто-то вынужденно съехал, а у кого-то, как, например, у меня, такой возможности нет. Оставшихся жильцов обещают расселить в декабре этого года. Но это будет уже зима, как мы вообще здесь будем жить, если не будет отопления?





Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в комитет социальной защиты населения Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию с переездом районного центра соцзащиты. В органе исполнительной власти пояснили, что сотрудники центра забрали лишь мебель, а также другие предметы, в частности, технику и вещи, которые состояли на балансе у учреждения.

– Конечно же, никто ни батареи, ни трубы не срезал, – пояснили ИА «Высота 102». – Кроме того, помещение после переезда было сдано департаменту муниципального имущества.

Между тем, управляющая компания, в ведении которой находится данный жилой дом, а это, по сведениям жильцов, УК «Алые паруса», отчиталась перед администрацией города, что внутридомовые сети, в том числе отопления, не демонтированы и находятся в рабочем состоянии. Видимо, то, что сняли жильцы на видео, является, по версии управляющей компании, плодом их больного воображения.

– Что касается ограничения доступа в помещения на первом этаже, то данный вопрос в настоящее время уже решается управляющей компанией. Администрация Красноармейского района держит ситуацию на контроле, – пояснили ИА «Высота 102» в мэрии.

Здесь также пояснили судьбу аварийного дома.

– Новое жилье уже предоставлено первым девяти семьям, для расселения остальных жильцов дома № 10 по ул. Вучетича заключены контракты на приобретение квартир в новостройках. Жилье будет передано гражданам по мере ввода домов в эксплуатацию. До завершения процедуры переселения горожанам было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда. Большинство отказались от предложения – каждый в силу своих причин, - сообщили в администрации Волгограда.