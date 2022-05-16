Дзержинский райсуд Волгограда в скором времени рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора компании по производству паровых котлов. Как стало известно ИА «Высота 102», руководитель ООО «Альтстрой» Александр Сапога обвиняется в невыплате заработной платы в размере, превышающем миллион рублей.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда регионального СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора коммерческой организации, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Его действия квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

Согласно материалам следствия, обвиняемый, будучи гендиректором коммерческой фирмы, производящей паровые котлы, а также строительные металлические конструкции, в период с февраля по май 2020-го не считал нужным выплачивать зарплату своим работникам. От действий управленца пострадали 10 человек. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

— Следствием установлено, что в указанный период времени финансовая возможность погасить перед работниками задолженность у организации имелась — в общей сложности на ее счета поступило около 13 миллионов рублей, которые директор организации расходовал на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы, — добавили в пресс-службе областного управления СКР.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму около четырех миллионов рублей. Санкция вменяемой статьи в качестве максимума предусматривает до трех лет колонии.

По информации из открытых источников в отношении ООО «Альтстрой» возбуждено 67 исполнительных производств на сумму в 1,6 миллиона рублей. Остаток задолженности составляет — 1,3 миллиона в российской валюте.

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