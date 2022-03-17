Общество

Краснодарского бизнесмена заставили выплатить зарплату волгоградцу

Общество 17.03.2022 14:54
17.03.2022 14:54



Проживающий в Краснодарском крае бизнесмен должен выплатить уволенному в Волгограде сотруднику долг по зарплате в сумме 60 тысяч рублей. Такое решение, как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, принял Армавирский городской суд Краснодарского края по иску прокурора Дзержинского района Волгограда.
Установлено, что волгоградцу после увольнения не выплатили зарплату и он пытался взыскать задолженность через суд самостоятельно. Иск был удовлетворен, но фактически получить денежные средства мужчине не удалось, так как директор организации не сообщил в регистрирующий орган об изменении адреса юридического лица. В результате исполнительное производство было прекращено в связи с невозможностью установления местонахождения должника.
Волгоградец обратился за помощью в прокуратуру Дзержинского района Волгограда, которая выяснила, что директор организации проживает в Армавире Краснодарского края. К нему был предъявлен иск о взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности.

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