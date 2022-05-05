Общество

Пилоты из 10 регионов России покажут в Волгограде высший пилотаж

Общество 05.05.2022 14:47
05.05.2022 14:47



Участники всероссийских соревнований по авиационным гонкам на кубок Великой Победы 9 мая покажут свое мастерство на набережной Волгограда. Как сообщили в комитете по безопасности и жизнедеятельности региона, в центре города пройдут показательные выступления в заключительный день соревнований.
Соревновательные полеты пройдут 8 мая на аэродроме центра «Патриот» в Средней Ахтубе, где расположен авиаклуб им. Числова (бывший «Юный ястреб»). 
В авиагонках примут участие спортсмены из 10 регионов России - Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ивановской области, Калужской области, Тульской области, Волгоградской области, Пермского края и Краснодарского края. Экспертами выступят спортивные судьи всероссийской категории и международной категории Federation Aeronautique Internationale, FAI. 
Пилоты продемонстрируют свое мастерство в воздухе: прохождение воздушной трассы, обозначенной надувными пилонами, на сверхмалой высоте (15-25 м со скоростью 600 км/ ч). Состязания состоятся в двух классах: «реактивные самолеты» (на Л-29) и «поршневые самолеты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29).
Все самолеты зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют Сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.
Напомним, аэродром в Среднеахтубинском районе известен как место первого в СССР прыжка с парашютом с аэростата. Во время Сталинградской битвы здесь базировались истребительные, штурмовые, бомбардировочные авиаполки, защищавшие город с воздуха.
В наши дни территорию аэродрома, которая находится в живописном месте вблизи Волгограда, удалось уберечь от застройки только благодаря вмешательству губернатора региона. Незаконно отчужденные участки были возвращены, а землю и имущество аэродрома закрепили за государством.
Сегодня здесь располагается многофункциональный центр «Патриот», где совместно с Министерством обороны России Волгоградская область реализует крупнейший в ЮФО проект по развитию военно-прикладных видов спорта, подготовке допризывной молодежи, обучению летчиков и авиационных специалистов. 

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